أستاذ الطب الوقائي أمل سعد الدين: احترار الأرض غيرت خريطة الأمراض عالميا (حوار)

حددت الدكتورة أمل سعد الدين، أستاذ صحة البيئة والطب الوقائي، والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، أثر ظاهرة «الاحترار» على تغيير خريطة الأمراض على مستوى العالم، وكشفت في حوارها مع «الوطن» أسباب حدوث هذه الظاهرة والفئات الأكثر تضرراً منها.. وإلى نص الحوار.

* في البداية ما هو سبب حدوث التغيرات المناخية؟

- التغيرات المناخية حدثت بسبب الانبعاثات الحرارية التي كونت ما يسمى بـ«الصوبة حول الأرض»، والتي منعت خروج أشعة الشمس، الأمر الذي سبب احترار الكرة الأرضية.

*وما هي نتائج هذا الاحترار؟

- الاحترار يؤدي إلى ذوبان الجليد، وتغييرات في درجات الحرارة والأمطار: «فيه مناطق درجة حرارتها معتدلة بقيت حر، والعكس».

الأمراض والتغير المناخي

* ولكن كيف تؤثر التغيرات المناخية على خريطة الأمراض؟

- أجرينا دراسات عليمة، وربطنا ظهور الأمراض المعدية بدرجات الحرارة والأمطار في عدد من المحافظات في الفترة من 2006 إلى 2016، ورصدنا توقعات للتغير الممكن وقوعه حتى عام 2100، ووجدنا أنه في حالة تكثيف الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية تصل درجة حرارة الأرض لـ1.5 درجة وفي حالة عدم تكيف الجهود للتكيف معها تصل إلى 4.5 درجة مئوية وهو خطر، وجاءت نتائج الدراسة وجود زيادة في أمراض الإسهال.

وعلى سبيل المثال، فإن ارتفاع درجة الحرارة في الإسكندرية والأمطار في القاهرة ارتبط بمعدلات الإصابة بالإسهال، وأيضاً مع التغيرات المناخية يحدث انتشار للحشرات والبكتريا بشكل سريع نتيجة تكاثرها وتلوث الأطعمة، وفي النهاية تؤدي لإصابة الإنسان.

* وما هي أكثر الفئات تضرراً من التغيرات المناخية؟

- الخطورة على الأطفال والحوامل وكبار السن، فبالنسبة للأطفال، يوجد في المخ مركز يحدد شعور الطفل بالعطش وارتفاع درجات الحرارة، وهذا المركز لم يصل لمرحلة نضجه بالكامل، وبالنسبة لكبار السن نتيجة لأمراض تصلب الشرايين وغيرها من الأمراض التي يعانوا منها فإن المركز لا يعمل بشكل جيد، بالتزامن مع فقد الجسم للسوائل بسبب درجات الحرارة.

أيضاً مناعة الأطفال وكبار السن ضعيفة، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وبالنسبة للسيدات الحوامل فمن الطبيعي أن تزيد درجة حرارة السيدة الحامل نصف درجة على الأقل عن غير الحامل، وفي حال تعرضها لدرجة حرارة أعلى تكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

كيفية انتقال الأمراض

* وكيف تنتقل هذه الأمراض؟

- تُنقل الأمراض عن طريق الحشرات وبرك المياه، وأيضاً هناك أمراض تنتقل عن طريق البعوضة، لأنه مع ارتفاع درجة الحرارة يتكاثر الميكروب الكائن على جسمها وينقل العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان.

وهناك أمراض تنتتقل عن طريق القواقع خاصة أنها تغير أماكنها مع تغير درجات الحرارة، ومن أبرز هذه الأمراض هي البلهارسيا والتي تصيب الإنسان بسرطان المثانة.

* وهل توجد علاقة لأنفلونزا الطيور بالتغيرات المناخية؟

- الدراسات العلمية رجحت وجود علاقة، لأن الفيروس متواجد في الطيور البرية والتي غيرت مسار هجرتها نتيجة للتغيرات المناخية، واختلطت بالطيور المنزلية التي تعاني من ضعف المناعة، ومن ثم تنتقل للإنسان.