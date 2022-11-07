فاروق الباز: «التغيرات المناخية ممكن تنهي الحياة على كوكب الأرض»

أبدى الدكتور فاروق الباز رئيس مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، سعادته بسبب اهتمام العالم مؤخرًا بقضية التغيرات المناخية، معربًا عن فخره بتواجد وفود ورؤساء من جميع أنحاء العالم في شرم الشيخ للتباحث حول التغيرات المناخية.

أماكن في قارة إفريقيا تعرضت للتصحر

وشدد «الباز» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، على أن التغير المناخي يمكن أن يشبه الوباء الشديد الذي قد يسبب مشاكل قاسية، لافتًا إلى أن أماكن في قارة إفريقيا تعرضت للتصحر وأعدمت فيها الحياة، وأن التغيرات المناخية قد تنهي الحياة على سطح كوكب الأرض.

وأشار إلى أن مصر قد تتأثر السواحل فيها على المدى الطويل بسبب ارتفاع منسوب المياة على سطح البحر بالإضافة لاحتمالية أماكن مثل رشيد ورأس البر وبعض أماكن الإسكندرية قد تتأثر بارتفاع سطح البحر مشددًا على ضرورة أن يتكاتف العالم للإقلال من ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح المياة عالميًا.