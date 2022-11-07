حسن الرداد: مررت بظروف صعبة لتصوير فيلم تحت تهديد السلاح

احتفل الفنان حسن الرداد، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، في مصر، أمس الأحد، وسط حضور عدد كبير من زملائه بالوسط الفني، أبرزهم دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ورانيا يوسف وآخرون.

وقال حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عايز أشكر إخواتي وصحابي وأهلي اللي كانوا موجودين جانبي، الفيلم ده حالة خاصة بالنسبة لي وأول حاجة أصورها بعد الظروف الصعبة اللي مريت بيها».

صُناع الفيلم تحملوا ظروفي وانتظروني طويلا

وأضاف حسن الرداد، عن فيلم تحت تهديد السلاح: «شكرًا لكل واحد كان جانبي النهارده عشان مشاعركم وحبكم كنت حاسس به، وفعلًا بحمد ربنا على نعمة أن يكون عندى أخوات وأصدقاء زيكم.. وعايز أشكر كل صناع الفيلم بكل أقسامهم على تحملهم لظروفي وانتظارهم لي كتير عشان أقدر أكمل تصوير الفيلم الصعب ده».

الجمهور هو عائلتي الكبيرة والداعم الأكبر

وتابع حسن الرداد: «أخيرًا عايز أشكر الجمهور العظيم اللي بعتبره فعلًا عيلتي الكبيرة اللي دائما داعمين لي وبشوف منهم كل الحب والاحترام.. بتمنى إن الفيلم يعجب الناس كلها وأكون قدرت أوصل إحساسي بالشخصية لحضراتكم».

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.