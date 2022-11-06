حسن الرداد يصل العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح

وصل منذ قليل، الفنان حسن الرداد، لأحد المولات التجارية الكبرى، لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، وذلك بعد جولة في السعودية والإمارات.

ورحب حسن الرداد، فور وصوله بوسائل الإعلام الموجودة داخل قاعة تغطية فيلم تحت تهديد السلاح.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أكشن وجريمة.. أحداث فيلم تحت تهديد السلاح

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» في إطار من الجريمة حول رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، متوقعا قضاء أوقات سعيدة معها ولكن تحدث أمور غير متوقعة تغير حياته بالكامل.