إيمي سمير غانم تفاجئ حسن الرداد بحضورها جدة دون علمه.. «عرفها من عنيها»

فاجأت إيمي سمير غانم، زوجها حسن الرداد، خلال العرض الخاص لفيلم «تحت تهديد السلاح»، في جدة، إذ كان من المُفترض عودتها من دبي إلى القاهرة، بينما يستكمل جولته بالفيلم من دبي إلى جدة، إلا أنها حرصت على التوجه إلى السعودية، لتكون بجواره ودعمه دون علمه.

حسن الرداد: ‏أحلى مفاجأة في الدنيا

ونشر حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو، لحظة اكتشافه المفاجأة، لاسيما وأنها كانت ترتدي «ماسك»، مُعلقًا عليها بقوله: «‏أحلى مفاجأة في الدنيا، كنت في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح في جدة، وإيمي كانت في دبي وراجعة مصر، وفي وسط ما أنا بتصور مع الناس الجميلة جت واحدة وسط الزحمة تتصور معايا ووشها كله متغطي».

وتابع حسن الرداد، عن إيمي سمير غانم، «طبعًا عرفتها من عينيها على طول.. جت تحضر العرض الخاص في جدة وتعملي مفاجأة.. بحبك».

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد

ويشارك في بطولة فيلم تحت تهديد السلاح كل من بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وتدور قصته في إطار من الأكشن والإثارة.