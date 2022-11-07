توافد آلاف السياح على مطارات البحر الأحمر

تشهد مطارات البحر الأحمر توافد الآلاف من السائحين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، تزامنًا مع بدء فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، وجذبت أنظار العالم بحضور عالمي واسع، حيث يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، نحو 107 رحلات طيران سياحية منتظمة وشارتر تقل آلاف السائحين.

وصول آلاف السائحين

وقال مصدر ملاحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات بمطارات البحر الأحمر، كشف عن وصول نحو 16 ألف سائح على متن 107 رحلات سياحية قادمة من مطارات أوروبا اليوم الإثنين، لافتًا إلى أنه من المقرر وصول 100 رحلة طيران إلى مطار الغردقة و7 أخرى إلى مطار مرسى علم الدولي.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

من جانبه أكد سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، استعدادات الفنادق لاستقبال آلاف السائحين يوميا عبر عشرات رحلات الطيران السياحية من مطارات أوروبا تقل أكثر من 15 جنسية أجنبية إلى فنادق البحر الأحمر، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، تزامنا مع بدء فعاليات قمة شرم الشيخ التي تستضيفها مصر.