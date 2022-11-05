وظائف خالية للشباب بفنادق البحر الأحمر.. اعرف الراتب وطريقة التقديم

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، متمثلة في إدارة بحوث العمالة بالوزارة، عن تلقيها طلبات لشغل 19 وظيفة خالية في 6 فنادق في مرسى علم والقصير في عدد من التخصصات، وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل فرص العمل في فنادق البحر الأحمر، وفقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

فرص عمل تعلن عنها وزارة القوى العاملة

ووفق ما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة، فإن فرص العمل بها العديد من المميزات أبرزها:

تبدأ الرواتب من 2400 جنيه شهريا.

توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

يمكن التقديم على فرص العمل المختلفة وفق ما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة، خلال شهر نوفمبر الجاري.

تفاصيل فرص العمل

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر أن فرص العمل المتوفرة بالفنادق المختلفة هي كما يلي:

موظف استقبال يكون حاصلا على لغات وترجمة.

- منقذ وعمال تجهيز وتحضير.

- فني سلامة والصحة المهنية.

- مشرف وردية ليلية.

- منسقة علاقات نزلاء.

- جنايني.

- طباخ.

- مساعد رئيس قسم الجزار.

كيفية التقديم على تلك الوظائف

يتم التقديم للحصول على فرص العمل المعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة عن طريق الذهاب إلى ديوان المديرية والتوجه إلى إدارة بحوث العمالة.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، كافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استمرار متابعة تلك الوظائف وفرص العمل وتكثيف المتابعة حول ماذا سيحدث بها وهل يستلم الناس عملهم ويحصلون على فرص العمل المناسبة لهم، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل تلك الفرص المعلن عنها، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.