عميد «صيدلة الأزهر» تحذر من عادات خاطئة عند تناول الدواء: تصيب بأمراض الكبد

قالت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، إن البعض يحتفظ بالأدوية بعد فتحها في المنزل، ولكن يجب أن نراجع الروشتة الموجودة داخل عبوة الدواء للتأكد من المدة الزمنية المناسبة لاستخدامه، بخلاف تاريخ الإنتاج المدون عليها من الخارج.

ولفتت «الشريف» إلى أن حقن المضادات الحيوية لا يجب تخزينها نهائيًا بمجرد تحللها بالماء، وهذا الأمر محسوب بجرعة طبية مناسبة للكمية، وفي حال استخدامه مره أخرى سيسبب ضررا كبيرًا بسبب تحلل المادة الفعالة لمادة أخرى.

تحلل المضاد الحيوي

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أن أضرار استخدام الأدوية بعد تحللها وخاصة المضاد الحيوي سيعرض الكلى أو المرارة لأمراض خطيرة قد تصل إلى دهون على الكبد، مشيرة إلى أن العديد من مصابي دهون الكبد أصيبوا بسبب الممارسات الخاطئة في التعامل مع الأدوية واستخدامها دون استشارة طبيب.

أعراض طارئة بالجسد

وأشارت إلى أنه في حال ظهور أي أعراض طارئة بالجسد لابد من البحث عن سببها، وليس محاولة إخفائها لأنها عبارة عن مؤشرات بوجود خلل صحي يجب تشخيصه وعلاجه.