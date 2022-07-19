عاجل.. هيئة الدواء تحذر من تناول الأطفال المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب

أصدرت هيئة الدواء تقريرًا رسميًا عاجلًا حول بنزلات البرد، أكدت فيه أن نزلات البرد عبارة عن عدوى تسببها الفيروسات، لذلك لا يوجد مضاد حيوي يمكنه القضاء عليها، لأن المضادات الحيوية تعالج العدوى التي تسببها البكتيريا فقط.

وتابعت هيئة الدواء أنه عادة ما تكون أعراض البرد الأكثر شيوعًا هي سيلان الأنف والسعال والاحتقان، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول دون استخدام أي أدوية، كما يمكن أن يصاب العديد من الأطفال وخاصة في دور رعاية الأطفال بنزلات برد من 6 إلى 8 مرات سنويًا.

الهيئة تحذر من تناول الأطفال مضادا حيويا دون وصف الطبيب

ونصحت هيئة الدواء المصرية، بعدم إعطاء الأطفال مضادا حيويا دون وصف الطبيب، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الدواء إن اللاصقات هي أحد الأشكال الصيدلية، ولكن يجب التفرقة بين نوعين من اللاصقات، اللاصقات الموضعية التي يكون تأثيرها موضعي على الجلد في المكان التي تم وضعها به أو الأنسجة القريبة من الجلد، واللاصقات المسماة بأنظمة توصيل الدواء عبر الجلد، مثل النيتروجليسرين، والتي يتم من خلالها توصيل الدواء بكمية كافية إلى الدم. ​

أسباب حدوث الدوار

وتابعت الهيئة أنه قد يحدث الدوار كعرض جانبي مع أدوية علاج ضغط الدم المرتفع، وتنصح الهيئة المواطنين بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي للتأكد من سبب الدوار وكيفية التعامل معه. ​