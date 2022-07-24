«أمراض دم الأطفال»: مصر من الدول القليلة التي تصرف المضاد الحيوي دون روشتة

قال الدكتور محسن الألفي رئيس قسم الأطفال الأسبق بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لأمراض دم الأطفال، إن مصر من البلاد القليلة التي يتم فيها صرف المضاد الحيوي دون روشتة، وهو ما يعد سوء استخدام للأدوية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لا يتم استخدامه إلا بعد إجراء تحليل والتأكد من وجود التهاب بكتيري.

95 % من الأمراض التي تصيب الأطفال لا تحتاج المضاد الحيوي

وأضاف رئيس قسم الأطفال الأسبق بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لأمراض دم الأطفال، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الالتهابات البكتيرية تمثل 5% فقط من الامراض التي تصيب الأطفال، وبالتالي فإن الـ95% من الأمراض التي تصيب الأطفال ليست في حاجة إلى مضاد حيوي، وفي بعض الأحيان يكون المضاد الحيوي مضرا».

المضادات الحيوية مواد كيميائية لها أضرار

وتابع رئيس قسم الأطفال الأسبق بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لأمراض دم الأطفال، أن أكبر ضرر للاستخدام العشوائي للمضاد الحيوي هو تكوين نوع جديد من البكتيريا المقاومة للمضادات، كما أن المضادات الحيوية مواد كيميائية لها أضرار على رأسها التسبب في مشكلات بالجهاز الهضمي وتؤثر على البكتيريا الطبيعية وتقتلها، وبالتالي الطفل قد يصاب بنزيف إذا تعرض لاصطدام وقد يصاب بنزيف في المخ، موجها نداءً للأمهات والصيادلة والأطباء بعدم استخدام المضاد الحيوي إلا عند الضرورة.