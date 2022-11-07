جومانا ماهر: شرم الشيخ أصبحت عاصمة العمل المناخي في العالم

أكدت الإعلامية جومانا ماهر، أن مدينة شرم الشيخ ستستقبل 40 ألف شخص للمشاركة في الجلسات والفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ، مشيرة إلى أن وزارة الطيران المدني نشرت صورة توضح حجم الإقبال والتشغيل والطيران المتواجد في مطار شرم الشيخ، إذ استقبل أعلى نسبة رحلات طيران في تاريخه، من 197 دولة حول العالم.

العمل المناخي في شرم الشيخ

وأوضحت جومانا ماهر في برنامج صباح الخير يا مصر، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت عاصمة العمل المناخي في العالم، إذ تسلمت مصر رسميا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تسعى من خلاله إلى تحويل تعهدات الدول الكبرى إلى واقع وتقديم حلول وتمويل مشروعات التغير المناخي وتخفيض انبعاثات الغاز وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة والحفاظ على درجة حرارة الكوكب من خلال عمل جماعي يشارك فيه كل الأطراف الدولية.

هبة حسين: مصر حديث العالم

وقالت الإعلامية هبة حسين، إن مصر حديث العالم ووكالات الأنباء الدولية مع انطلاق أول يوم لفعاليات مؤتمر المناخ أمس، بمشاركة واسعة من وفود أكثر من 190 دولة وممثلين لمنظمات دولية وإقليمية مهتمة بشؤون البيئة والمناخ.

وأضافت حسين، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من المتوقع على مدار 12 يوما أن تكون هناك فعاليات عديدة والجلسات وورش العمل، وسيشهد اليوم قمة رئاسية على مدار يومين، اليوم وغدا، على مستوى الرؤساء والقادة لوضع حلول ناجزة في التغيرات المناخية وكيفية وضع حلول للتكيف».