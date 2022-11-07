محمد أسامة صاحب «الغزالة رايقة» يتعرض لوعكة صحية (صورة)

تعرض محمد أسامة، صاحب أغنية «الغزالة رايقة»، لوعكة صحية طارئة، صباح اليوم الاثنين، ما أثار قلق ومخاوف مُتابعيه، بعد تداول صورة له.

وكشفت والدة محمد أسامة لـ«الوطن»، تفاصيل الوعكة الصحية التي طالت ابنها قبل ساعات، موضحة أنه أصيب بحساسية شديدة على الصدر، ويخضع لجلسات أكسجين، مناشدة الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

محمد أسامة يطرح أغنية «كام ملاحظة»

وطرح محمد أسامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم «كام ملاحظة»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وجرى تصويرها في دولة لبنان.

وتقول كلمات أغنية كلام ملاحظة لـمحمد أسامة: «عندي كام ملاحظة.. ع الجمال ده.. لحظة لحظة.. بس أقولك إنك أنت كلك ابتكار مفيش هزار.. مفيش فيها شك لحظة راعي فرق سني أو خد طب فكرة.. عني أصلك لفت نظري مانا برده ليا عذري كلمتين من القلب ليك مش جاي عليك هاغني».