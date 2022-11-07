جامعة كفر الشيخ تنظم المعرض العلمي للتغيرات المناخية

نظمت جامعة كفر الشيخ، المعرض العلمي للتغيرات المناخية لكليات الجامعة، داخل كلية الهندسة، تضمن فعاليات مجال الابتكار العلمي لحل مشكلة التغيرات المناخية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

مشاريع وأفكار علمية في مواجهة التغيرات المناخية

وتقدم طلاب الكليات المختلفة بجامعة كفر الشيخ، بمشاريع وأفكار علمية في مواجهة التغيرات المناخية، ونظم المعرض العلمي للتغيرات المناخية بعرض 20 فكرة لعدد 20 فريقا من الكليات المختلفة، بإجمالي 100 طالب وطالبة، الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة تحكيم لتقييم تلك المشاريع، ومدى تطابقها مع أرض الواقع، وصحة الأفكار المقدمة.

وضمت اللجنة كلا من: الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة هميسة، مدرس هندسة الحاسبات ونظم التحكم بكلية الهندسة، والدكتور سويلم شرشير، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة.

وفي ضوء التنافس بين الطلاب وبعضهم من حيث تقديم الفكرة ومدى تطبيقها ومكانها على أرض الواقع، أسفرت النتائج عن فوز فريق «Green Team» بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالمركز الأول، و«Racing Team» بكلية الهندسة بالمركز الثاني، و«Save the green» بكلية الذكاء الاصطناعي بالمركز الثالث، و«Save the green» بكلية الهندسة بالمركز الثالث مكرر.

منح جوائز نقدية وعينية للطلاب المشاركين

ومن المقرر أن تمنح الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، الجوائز النقدية والعينية إلى الطلاب المشاركين في المعرض العلمي للتغيرات المناخية، بعد غدٍ الأربعاء.

يأتي ذلك، في إطار تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27، الذي انطلق أمس الأحد، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وأيضا الجهود المبذولة لنشر الوعي المجتمعي بقضية التغيرات المناخية.