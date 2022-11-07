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الرئيس الفرنسي يحث أمريكا والصين على مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة آثار تغير المناخ

كتب:

محمد حسن عامر
10:26 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
ماكرون خلال لقاء مع نشطاء المناخ في شرم الشيخ

ماكرون خلال لقاء مع نشطاء المناخ في شرم الشيخ

نشرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركته في قمة المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ، وقالت إن «ماكرون» حث الولايات المتحدة والصين والدول الغنية الأخرى غير الأوروبية، قبل محادثات COP27، على دفع حصتها العادلة لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع آثار تغير المناخ.

وفقا للوكالة، قال «ماكرون» لنشطاء المناخ: «نحتاج إلى الولايات المتحدة والصين لتحقيق تقدم»، إذ تنطلق اليوم الأجندة الفعلية لمؤتمر المناخ بإلقاء القادة والزعماء المشاركين في المؤتمر كلماتهم، وتستمر حتى غد.

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