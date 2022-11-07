رئيس وزراء بريطانيا: أنضم إلى مؤتمر شرم الشيخ من أجل أطفالنا وأحفادنا

أعاد الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة عبر موقع «تويتر» نشر تغريدة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يقول فيها إنه سوف ينضم اليوم إلى القادة من جميع أنحاء العالم في مؤتمر المناخ «كوب 27» المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ريشي سوناك: يجب أن نحمي مستقبل الكوكب

وأضاف ريشي سوناك: «من أجل أطفالنا وأحفادنا، يجب أن نحقق إرث جلاسكو ونحمي مستقبل الكوكب»، في إشارة إلى مؤتمر جلاسكو للمناخ الذي عقد العام الماضي.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وتنطلق اليوم الفعاليات الحقيقية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ بكلمات القادة والزعماء المشاركين فيه والتي تستمر حتى غدا.