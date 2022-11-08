جهاز «مدينة 6 أكتوبر» يتيح إمكانية سداد فواتير المياه عبر تطبيق «فوري»

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن إمكانية سداد فواتير المياه في أقرب منفذ لشركة فوري، من خلال استخدام كود 571 ومن ثم السداد برقم الحساب، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الجهاز لسكان المدينة، تسهيلا عليهم عملية سداد قيمة فواتير المياه الشهرية، من خلال توفير السداد عبر تطبيق فوري، واللذي له أكثر من منفذ منتشر داخل المدينة.

تدوين اسم الفرع التابع له على إيصال المياه وتبليغ القراءة

وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه تم تحديد رقم محمول خاص بتبيلغ قراءات المياه من خلاله، وفقا لكل منطقة داخل المدينة، حيث تم تخصيص رقم 01281854015، لفرع منطقة الأحياء، ورقم 01281854012 لفرع منطقة الفردوس، ورقم 01281184189 لفرع منطقة المحور.

وأضاف الجهاز من خلال المنشور، أنه يتم تدوين اسم الفرع التابع له على إيصال فواتير المياه، وتبليغ القراءة بداية من يوم 20 من الشهر الفردي وحتى يوم 10 من الشهر الزوجى، موضحا أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عصرا، والأجازة يوم الجمعة والعطلات الرسمية فقط.

لن يتم الإهتمام بالرسائل المرسلة في غير موعدها

وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر، خلال المنشور، إلى أنه يجب تصوير إيصال المياه، وقراءة العداد في كل مرة، حتى يتسنى تسجيل القراءة على سيستم شركة المياه، ونوه الجهاز على أنه لن يتم الإهتمام بالرسائل المرسلة في غير موعدها، ويرجى عدم الاتصال على هذه الأرقام حيث أن الخدمة متاحة على تطبيق الـ «واتس آب» فقط.

وجدير بالذكر، جهاز مدينة 6 أكتوبر، يحرص على نشر الأخبار والخدمات المختلفى، لسكان المدينة، من خلال الصفحة الرسمية للجهاز، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».