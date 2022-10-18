المدن الجديدة تستعد لـ«أمطار الشتاء» بتطهير الشنايش والبالوعات

واصلت أجهزة المدن الجديدة استعدادتها لموسم الشتاء والأمطار، وموجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية المتوقعة خلال موسم الشتاء، حيث أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، انتهاء تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من مخاطر الأمطار والسيول وغيرها من التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّ جهاز مدينة الشروق، وضع علامات واضحة أعلى بالوعات صرف الأمطار، للمرة الأولى، للتيسير على العاملين بمرفق المياه، خلال أوقات الطوارئ.

وأضاف بشارة لـ«الوطن»، أنّه تفقد روافع الصرف الصحي في المدينة للاطمئنان على الحالة الفنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ، مؤكدا أنّ المدينة لديها 4 روافع رئيسية للتغذية، وجرى مراجعة أرصدة الوقود الاحتياطية، ومولدات الكهرباء وتجربتها فعليا بكل محطة على حدة، للاطمئنان على جودة العمل خلال فترات الطوارئ.

وأعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنّ الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال التقلبات والموجات الجوية السيئة، بتطهير شبكات الصرف الصحي، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وتشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الشفط والنافوري لمواجهة أي تجمعات للمياه.

وزير الإسكان يترأس إجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة الإستعدادت لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شدد على ضرورة إيجاد حالة من الوعي بأنّ الهدف الرئيسي من التعامل مع مياه الأمطار والسيول، ليس التخلص منها في منظومة الصرف الصحي، وإنّما استغلال المياه وعدم إهدارها، والتوسع في تنفيذ حلول منفصلة خاصة بها، وفصلها تماما عن منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، ليصبح لدينا منظومة خاصة بمياه الأمطار في أقرب وقت ممكن.

وأعلن عدد من أجهزة المدن الجديدة حالة الطوارئ، بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار، وترصد «الوطن» أبرز ملامح استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال موسم الشتاء، كما يلي:

- تطهير المطابق وشبكات الصرف الصحي.

- تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار.

- التأكد من كفاءة عمل محطات معالجة الصرف الصحي وجاهزيتها لأي طوارئ.

- تشكيل فرق للطوارئ للتعامل مع موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية المتوقعة، وتجهيز المعدات اللازمة.

- اصطفاف معدات وسيارات وأفراد شبكات المياه الشرب أمام الأجهزة للاطمئنان على جاهزيتها لموسم الشتاء والأمطار.