«برنامج الغذاء» يدعو قادة العالم إلى دعم المجتمعات الضعيفة في مواجهة تغير المناخ

تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، دعا برنامج الغذاء العالمي، قادة العالم المشاركين في القمة، إلى دعم المجتمعات الضعيفة في تعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

«الغذاء العالمي»: فيضانات باكستان تعد دليلا على تهديد تغير المناخ لحياة الناس

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان صدر قبل اجتماع قادة العالم في قمة المناخ، اليوم، أن الفيضانات التي شهدتها باكستان في الفترة الأخيرة كانت دليلا على تهديد تغير المناخ لحياة الكثيرين وتدمير البنى التحتية.

«نور الدين»: يجب على القطاع الخاص والحكومات الاستثمار في مشروعات لمواجهة تغير المناخ

ومن جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في الجمعية العمومية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، نادر نور الدين، لـ «سكاي نيوز عربية»، إنه يجب على القطاع الخاص والحكومات الاستثمار في مشروعات لدعم الدول الضعيفة في مواجهة تداعيات تغير المناخ مثل محاولات صد مياه البحر لحماية الأراضي، وتحلية مياه الصرف ومياه البحار واستصلاح الأراضي.

وأضاف «نور الدين» أن الأمن الغذائي تناقص بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة.

«الغذاء العالمي»: العالم يشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات الجوع

وكان برنامج الغذاء العالمي أصدر في وقت سابق، بيانا يحذر فيه من أن العالم يشهد هذا العام ارتفاعا قياسيا في معدلات الجوع جراء أزمة الغذاء العالمية، إذ أن الجفاف الذي شهدته منطقة القرن الأفريقي دفع العديد من السكان إلى مستويات انعدام أمن غذائي خطير.

«345 مليونا» عدد الجوعى في العالم

وبلغ عدد الجوعى في العالم، 345 مليونا، مقارنة بـ 282 مليونا خلال الأشهر الأولى من عام 2022 الجاري، مما دفع برنامج الغذاء العالمي إلى زيادة عدد المستهدفين من المساعدات الغذائية إلى 153 مليون شخص خلال العام الجاري، ويعتبر ذلك رقما قياسيا، وفقا لـ «سكاي نيوز عربية».