هشام إسماعيل: مسلسل إيجار قديم «اجتماعي لايت به خفة دم»

تحدث الفنان هشام إسماعيل، عن مسلسل «إيجار قديم»، الذي يناقش قضية العلاقة بين ملاك العمارات والمستأجرين، مشيرًا إلى أن طبيعة المسلسل اجتماعية بشكل كبير.

هشام إسماعيل يتحدث عن الأعمال الاجتماعية

وقال هشام إسماعيل: «أنا بحب عمومًا الأعمال الاجتماعية اللي فيها خفة دم يعني دور اجتماعي لايت، والحقيقة أن المسلسل يطرح مشكلة مهمة جدًا وقضية مهمة ما بين فكرة الملاك العمارات والمستأجرين».

أكد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على قناة CBC، أنه حاول خلال الفترات السابقة توصيل رسالة مهمة وهي أن «السوشيال ميديا مش هي كل الحياة ومش كل الكون»، لكنها مؤثرة في حياتنا، قائلًا: «السوشيال ميديا أصبحت جزء من حياتنا زي الجرنال والثقافة العامة والكتب، ويجب أن تأخذ حجمها الطبيعي وليس كل هذا الاهتمام الكبير من الناس».

هشام إسماعيل يتحدث عن السوشيال ميديا

ويرى الفنان هشام إسماعيل «أن ثلاث أرباع البوستات على السوشيال ميديا أصبحت موجهة بشكل واضح، ويجب علينا الانتباه حتى لا تلغي عقولنا أو حياتنا، السوشيال ميديا نأخذ منها جزء من المعلومات والثقافة، البوستات الموجهة بتخلينا كلنا شبه بعض نشتري نفس الحاجة ونعمل نفس السلوك».

وأشار الفنان إلى أنه حين يقدم دورا جديدا يفاجأ بردود فعل الجمهور الإيجابية، قائلاً: «من المفاجآت السعيدة أني دايمًا كل عمل بعمله، الناس بتندهش كأني لأول مرة بعمله، وده شيء باعتبره ساعات يعني إيجابي جدًا، وساعات باعتبره سلبي، واسأل نفسى طب اللي فات كان ايه؟».