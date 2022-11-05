تفاصيل شخصية هشام إسماعيل في مسلسل «جميلة».. يُعرض في رمضان 2023

تعاقد الفنان هشام إسماعيل، مؤخرا، على المشاركة في مسلسل «جميلة» للفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي في شهر رمضان 2023.

شخصية هشام إسماعيل في مسلسل «جميلة»

وعلمت «الوطن» أن هشام إسماعيل يجسد في المسلسل شخصية زوج شقيقة الفنانة ريهام حجاج، ويدير مكتب محاماة ملكا لوالدها.

ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

هشام إسماعيل يستعد للمشاركة في «الكبير أوي 7»

كما يستعد هشام إسماعيل للمشاركة في الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي»، المقرر بدء تصويره في شهر ديسمبر المقبل، تمهيدا لعرضة ضمن دراما شهر رمضان 2023، وذلك بعد تحقيق الجزء السادس الذي عُرض في رمضان 2022 نجاحا كبيرا، حيث تفاعل معه الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودارت أحداث الجزء السادس حول تعرض «الكبير أوي» للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري، حيث يحاول رعاية ابنيه، بينما مر «جوني» بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

وشارك في بطولة الجزء السادس أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، وحسين أبو حجاج، ومصطفي غريب، وحمدي الميرغني، وسماء إبراهيم، وعلاء زينهم، ويوسف صلاح، وعبد الرحمن طه.