هشام إسماعيل: أنا بحب الرئيس السيسي.. وياسر جلال عبقري

قال الفنان هشام إسماعيل، إن الفنان ياسر جلال عبقري ومفاجئ، لافتا إلى أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمع لخطاباته ويتفاعل معها، «مكنتش متوقع إن حد يعرف يمثل شخصيته، لما لها من تفاصيل، وكل رئيس مصري له طريقة وشخصية مختلفة، لكن الرئيس السيسي يتحدث بهدوء، وبعلاقة كلها ود ومحبة كحوار أسري».

وأوضح «إسماعيل»، خلال استضافته ببرنامج «الراديو بيضحك» مع فاطمة مصطفى، المذاع على الراديو 9090، أن الفنان ياسر جلال تمكن من الإمساك بروح شخصية الرئيس، التي تحافظ على مصر وتخاف عليها بكل صدق، يظهر القوة والطيبة في آن واحد، «ياسر جلال كان بيتفرج على خطابات الرئيس وذاكرها كويس وفي الوقت المناسب أبدع».

ياسر جلال ليس من أبناء مدرسة التقليد ويحب الإبداع

أشار «إسماعيل»، إلى أن الفنان ياسر جلال على الرغم من أنه ليس من أبناء مدرسة التقليد، ويحب التفرد، ونقل الشخصية لأدائه، إلا أنه أبدع في تقليد شخصية الرئيس السيسي، ونجح في ذلك، والجميع يشهد له بذلك، لافتا إلى أن الجمهور خلال مسلسل الاختيار نسى أن الذي يؤدي الشخصية هو ياسر جلال والجميع انتبه لأداء الرئيس وتفاصيل شخصيته.

مدرسة التقليد مدرسة الفنان أحمد زكي

وأكد الفنان هشام إسماعيل، أن مدرسة التقليد هي مدرسة الفنان أحمد زكي، وقد أتقنها ياسر جلال في مسلسل الاختيار، «في الأول افتكرت المسلسل بيعرض أرشيف فقط لحد مااتفاجئت بأداء ياسر جلال».