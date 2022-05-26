هشام إسماعيل: الجمهور أدرك تفاصيل شخصية فزاع «بيضحكوا قبل مايتكلم»

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه يعتمد على نجاح شخصية فزاع بشكل كبير، حال مشاركته بمشهد أو مشهدين، فيحقق النجاح، «فزاع معروف إنه بيظهر يتشاف بس، والناس فهمت الشخصية، بمجرد ما أقول كلمة الناس فاهمة، ومش محتاجين أقول كلام كتير».

الجمهور أدرك تفاصيل شخصية فزاع وتعبيرات وجهه

أوضح «إسماعيل»، خلال استضافته ببرنامج «الراديو بيضحك» مع فاطمة مصطفى، المذاع على الراديو 9090، أن الجمهور أدرك تفاصيل شخصية فزاع وتعبيرات وجهه، دون أن ينطق، بمجرد أن يظهر يبدأ الضحك، «وصلتني رسائل من الجمهور طالبت بحضوري ومشاركتي في الكبير أوي الجزء السادس، وبقى المسلسل من طقوس رمضان».

إسماعيل: مكي كان بيسألنا المسلسل حلو ولا لا

أشار «إسماعيل»، إلى أنه تمنى النجاح خلال العمل خوفا من التغيرات التي تحدث في الساحة الدرامية، «وحسينا النجاح واحنا شغالين، وقبل العرض بأسبوعين واحنا بنصور فيديوهات كان مكي بيسألنا هو المسلسل حلو ولا لا، عشان يطمن وكذلك الإخراج والمونتاج كله كان قلقان وكان هدفنا نوصل لمنتج نهائي يبسط الجمهور».

وأكد الفنان هشام إسماعيل، أن مسلسل الكبير أوي اصبح من طقوس رمضان وله أرضية شعبية كبيرة لدى الجمهور، وأول أيام شهر رمضان تمنينا نشوف صدى الحلقة والحمد لله كان النجاح أسطوري زي زمان.