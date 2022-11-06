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6 وزراء يتفقدون «المشروعات الخضراء» على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ

كتب:

حمادة الشوادفي وعمرو الورواري
05:01 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
وزير الشباب والرياضة يتفقد المشروعات الخضراء

وزير الشباب والرياضة يتفقد المشروعات الخضراء

تفقد عدد من الوزراء، اليوم الأحد، عدة مشروعات مقدمة على هامش قمة المناخ في الجناح المصري في المنطقة الخضراء بشرم الشيخ؛ استعدادًا لزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووصل منذ قليل إلى المنطقة الخضراء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزير الزراعة المهندس السيد القصير ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

جولة للوزارء في المنطقة الخضراء

وزار الوزراء عدد من المشروعات الخضراء الحكومية في الزراعة والصناعة، التي من المفترض أن يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي على هامش قمة المناخ خلال الساعات المقبلة.

وكانت قد انطلقت قمة المناخ صباح اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة وأكثر من 42 ألف شخص ممثلين للحكومات وجمعيات المجتمع المدني.

ووصل على مدار الساعات الماضية عدد كبير من وفود دول السعودية والإمارات والجزائر واليمن والبحرين وبريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وكندا.

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