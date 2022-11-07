«تجارة الإسكندرية» تنظم ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات

نظمت كلية التجارة ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بالتزامن مع مشاركة جامعة الإسكندرية في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ أكد السيد الصيفي عميد الكلية أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة المختلفة، وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية للارتقاء بالقرى والمناطق التي تحتاج إلى خدمات شبابها.

ووفقا لبيان جامعة الإسكندرية أوضح محمد شعبان المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية، الأهداف الأساسية للمبادرة والأماكن الموجهة إليها والإنجازات التي قامت بها المبادرة، وسبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذه المبادرة والتي يقوم بها الشباب لخدمة مصر.

توفير القوافل الطبية للحفاظ على صحة المواطنين

وأشار أحمد الملاح، المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية، إلى جهود القطاع الصحي لدعم المبادرة، وتوفير الدولة للأدوية والمقرات والقوافل الطبية بالقرى والمحافظات البعيدة لتوفير صحة أفضل لأبنائها المصريين.

أعضاء هيئة التدريس يحضرون ندوة كلية التجارة

وحضر الندوة الدكتور محمد الفق عميد كلية الحقوق، والدكتور أيمن شتيوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فايز حسين وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات مجمع العلوم الإنسانية.