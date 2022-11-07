أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة: مصر تسير بخطى ثابتة في مكافحة آثار تغير المناخ

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المشاركة الكبيرة من دول العالم في قمة المناخ بشرم الشيخ cop27 تؤكد ثقة الجميع في قدرة مصر على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفعاليات والتنظيم الذي يشهده مؤتمر المناخ بشرم الشيخ له العديد من الدلالات في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الملوثة، مثل أول طائرة تعمل بالوقود المستدام الصديق للبيئة، وكذلك السيارات الكهربائية وغيرها الكثير من الشواهد التي تؤكد الجدية في مواجهة التغيرات المناخية.

تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية

وأشار زين الدين، إلى بعض المبادرات الأخرى وبينها تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وإعلان بعض المدن خالية من استخدامها نظرًا لأضرارها على الصحة العامة، وكذلك على البيئة المحيطة بالكامل.

التوسع في السيارات الكهربائية

وأكد عضو مجلس النواب، أنه في مجال النقل تسعى مصر للتوسع في السيارات الكهربائية الأقل تلوثًا بالبيئة، فضلًا عن الموافقة على إنشاء صندوق دعم صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي أقره مجلس النواب في مطلع دور الانعقاد الثالث.

وأوضح: «العالم كله في تحد كبير لمواجهة التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية كبيرة على الجميع، والتكاتف والتنسيق بين جميع الدول على مستوى العالم هو السبيل للخروج من هذه الأزمة والتقليل من مخاطرها».

وأكد النائب، أهمية العمل من جانب الحكومة على تنفيذ كل ما يصدر عن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ من توصيات واتفاقيات دولية بين جميع المشاركين، تساهم في وضع حلول واقعية لأزمات التغيرات المناخية.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، في مواجهة التغيرات المناخية، ورفع الوعي لدى جميع المواطنين بالقضية، والتعرف على سبل الحد منها ومواجهتها.