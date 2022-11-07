صادرات مصر غير البترولية تحقق 27.5 مليار دولار في 9 أشهر

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت من 24.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 إلى أكثر من 27.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 13%.

وتصدر قطاع الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 6 مليارات و479 مليون دولار، بما يعادل 24% من إجمالي الصادرات المصرية.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة معدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 لـ 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

صادرات مواد البناء

وحققت صادرات مواد البناء، والتي جاءت في المرتبة الثانية، معدل نمو بلغت نسبته نحو 7%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 إلى 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، وفي المقابل استقرت صادرات الصناعات الغذائية خلال العامين 2021-2022 عند 3.1 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات غير البترولية.

وأشار التقرير إلي تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية لزيادة واضحة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022، حيث شهدت صادرات الأسمدة معدل نمو بلغت نسبته 58%، حيث زادت الصادرات من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلى 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، وحققت صادرات اللدائن ومنتجات البلاستيك والمطاط لمعدل نمو بلغت نسبته 8% حيث ارتفعت من ما قيمته 1.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 إلى 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

صادارت الكيماويات العضوية

وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 119%، حيث ارتفعت من 452.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 إلى 989.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وجاءت صادرات الأحبار والدهانات في المرتبة الرابعة، محققة معدل نمو بلغت نسبته 20%، حيث ارتفعت من 188.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 إلى 225.76 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، وجاءت صادرات الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة محققة معدل نمو بلغت نسبته 21%، حيث ارتفعت من 158 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 إلى 190 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.