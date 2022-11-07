الجهات المختصة تحقق في حريق ورشة أخشاب بأسوان

انتقلت الجهات المختصة بمحافظة أسوان إلى موقع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية الجديدة، بمحافظة أسوان، للمعاينة ورفع الأدلة لمعرفة سبب الحريق، الذي تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه، عقب الدفع بسيارتين إطفاء.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارا يفيد بنشوب حريق بورشة خشبية بالمدينة الصناعية، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي ووحدة حماية مدنية لموقع الحريق.

وبالانتفال تبين نشوب حريق داخل ورشة الأخشاب وتم السيطرة عليه قبل امتداده خارج الورشة ووصوله للمصانع والورش المجاورة، ونتج عن احتراق مكونات الورشة بالكامل.

تحرير محضر بالواقعة

وأفاد مالك الورشة بأنه ربما تسبب ماس كهربائي بالحريق، مشيرًا إلى احتراق كمية كبيرة من الأخشاب والأثاث وماكينات العمل، بينما لم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.