إصابة سيدة في حريق منزل بسبب ماس كهربائي بالمنيا

أصيبت ربة منزل في حريق اندلع مساء اليوم الأحد، في منزل مكون من طابقين، بمدينة مغاغة في المنيا، وجرى على الفور نقلها إلى المستشفى المركزي، وتبين من التحريات احتراق بعض المحتويات داخل المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه، قبل امتداده إلى المنازل الأخرى.

حريق داخل منزل في مدينة مغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن اندلاع حريق منزل مكون من طابقين ملك «دبورة - ح» كائن بشارع كنيسة الملاك بحي جنوب مدينة مغاغة.

إصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى المركزي

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ والإسعاف، وجرى إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، إذ تبين من المعاينة الأولية، نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة صاحبة المنزل، بخلع بالكتف الأيمن أثناء محاولتها الخروح من المنزل وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

كما تسبب الحريق في احتراق بعض محتويات المنزل، وجرى التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.