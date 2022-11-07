حريق هائل بموقع لتجميع قش الأرز لـ2000 فدان في الدقهلية

اندلع حريق هائل اليوم الإثنين، في مركز لتجميع قش الأرز بقرية «غزالة» التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وكثفت قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ولا يزال الحريق قائم حتى الآن وسط جهود مكثفة لاحتواء النيران واستمرار عمليات الإطفاء، وارتفاع ألسنة النار وسحب الدخان في المكان، وسط محاولات القوات ومساعدة الأهلي في السيطرة على النار.

تلقى العميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بلاغا ومن إدارة شرطة النجدة، وعدد من أهالي قرية «غزالة» دائرة المركز، يفيد باندلاع حريق هائل فى مكان تجمع قش أرز، وعدم قدرة أهالي القرية على السيطرة على الحريق.

محاولات السيطرة على الحريق

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق بمجمع قش الأرز الخاص بالمواطن «السيد حسن عبد الرازق» والتهمت النيران تجميع قش أرز لحوالي 2000 فدان ولا توجد أي خسائر بشرية، ولا يعرف أحد سبب الحريق.

وتكثف القوات بمساعدة الأهالي لمحاصرة النيران، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

حرائق في مراكز تجميع قس الأرز خلال شهر

يذكر أن محافظة الدقهلية قد شهدت خلال الشهر الماضي عدد من الحرائق التي اندلعت بأماكن تجميع قش الأرز بدأت في «الستاموني» مركز بلقاس، وفي «منية مجاهد» التابعة لمركز دكرنس، وآخر بقرية «الطاهري» التابعة لمركز منية النصر.