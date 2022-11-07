السيطرة على حريق في «منطقة زراعية» قرب محطة مياه بالإسماعيلية

نجحت سيارات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق شب في منطقة زراعية قرب إحدى محطات المياه بمدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منطقة من «البوص والهيش» بمنطقة زراعية مهجورة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مركز ومدينة أبوصوير.

انتقال سيارات الحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بـ 3 سيارات إطفاء توجهت إلى مكان الحريق نجحت في السيطرة عليه، بالتعاون مع سيارات المياه في مركز ومدينة التل الكبير.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارتين إلى مكان الحريق لتأمين نقل أي مصابين حال وجودهم أو أي من رجال الإطفاء حال إصابتهم بالاختناق.

وأكدت المصادر الأمنية والطبية، عدم وجود أي مصابين في الحريق، فيما يجري رجال الإطفاء أعمال التبريد في المنطقة لعدم اشتعالها مرة أخرى.