رئيس الشركة القابضة يتابع خطة تأمين المياه والصرف الصحي في شرم الشيخ

في إطار استعدادات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لاستقبال مؤتمر المناخ COP27، يتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التمركزات الخاصة بتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد المحطات وروافع الصرف صحي "مارينا - خليج نعمة - السوق القديم - الميركاتو"، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للخطة الخاصة بتأمين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

رفع كفاءة المحطات

وتفقد رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له أيضا، تمركز المعدات بخليج نعمة ومحطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة السفاري، التي تم رفع كفاءتها بمبلغ 11 مليون جنيه، وجاء ذلك ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة المحطات والاهتمام بالأثر البيئي، إذ أن رفع كفاءة محطة السفاري يحافظ على التنوع البيئي لوقوعها في مسار هجرة الطيور.