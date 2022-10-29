«القابضة للمياه»: حملات توعية للأطفال ذوي الهمم لترشيد الاستهلاك

واصلت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات تنظيم ندوات ولقاءات لتوعية المواطنين بالمراكز والأحياء والقرى بترشيد الاستهلاك، وكيفية الاستخدام الآمن للمياه ضمن خطة الشركة القابضة لحملة «معا للحفاظ على ‎سر الحياة علشان ‎كل نقطة بتفرق».

مرحلة ضعاف السمع للأطفال ذوي الهمم

في الإسكندرية أعلنت شركة مياه الشرب، تنظيم يوم توعوي للأطفال ذوي الهمم تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس الشركة وبالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بحي الجمرك ومنطقة الجمرك التعليمية بمدرسة جمال الدين الأفغاني الثانوية بنات مرحلة ضعاف السمع للأطفال.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه جرى عمل ورشة رسم وتلوين ومسرح عرائس وألعاب تفاعلية، وتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين، مما أضفى روح البهجة والسرور على الأطفال، مع تنظيم ندوة توعوية للمعلمين بالمدرسة عن ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لها، وعن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والخط الساخن، والرد على كافة أسئلة واستفسارات الحاضرين.

أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين

من جانبه أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة المياه في الدقهلية، أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لافتا إلى تقديم إدارة التوعية بالشركة الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بقرى مبادرة «حياة كريمة» بمركز شربين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية بالدقهلية.

تجنب السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع الصرف الصحي

واشار رئيس الشركة إلى أنه جرى تنظيم 16 ندوة لـ 642 مستفيدًا و 9 ورش تلوين لـ 445 فردًا، و3 ورشة حكى عن قصة البحث عن نقطة ماء لـ 138 مستفيدا بقرى «كفر الترعة القديم، العيادية، الأحمدية، كفر يوسف، الشناوى، أبو زاهر، السلام، الصبرية»، لتعريفهم بأنشطة مبادرة «حياة كريمة»، وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الصرف الصحي.