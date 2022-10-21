«القابضة للمياه» تتابع استعدادات شركاتها في المحافظات لموسم الشتاء

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة، مع المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية؛ لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في المحافظة، ومتابعة نسب التنفيذ لكل مشروع.

سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية

وأكدت رئيس الشركة، في بيان، أن الاجتماع ناقش استعدادات الشركة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار والتعاون مع الأجهزه التنفيذية بالأجهزة والمعدات؛ لسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، ودفع الضررعن المواطنين.

الاستفادة العاجلة للمواطنين من المشروعات المنفذة

وأكد عامر، خلال الاجتماع، حرصه الدائم على متابعة معدلات التنفيذ أولًا باول، والوقوف الكامل على كل المعوقات، إن وجدت، والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك الحرص على الالتزام بالجدول الزمني المحدد، لإنهاء تلك المشروعات؛ لتحقيق الاستفادة العاجلة لكل المواطنين من تلك المشروعات.

ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف

ونفّذت الشركة حملة توعيه بترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف وخاصة المخلفات الحيوانية، في أثناء فعاليات القافلة البيطرية في كفر أيوب مركز بلبيس، إذ استهدف أكثر من 500 مواطنٍ من أهالي القرية، للتحدث عن التغيرات المناخية وآليات التكيّف معها، والاتجاه إلى إعادة تدوير المخلفات الحيوانية والمشروعات الصديقة للبيئة.

الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين

وتناولت الحملة التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى، وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي؛ لتسجيل القراءات، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، والاستخدام الأمثل، واستُعرضت خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن.