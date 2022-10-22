«القابضة للمياه»: ندوات في مدارس 3 محافظات لرفع الوعي البيئي للطلاب

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات البحر الاحمر والإسكندرية والجيزة، تنظيم ندوات توعية بهدف رفع الوعي البيئي لطلاب المدارس، والتعريف بمجهودات الدولة لتوصيل المياه للمواطنين وترشيد الاستهلاك.

مجهودات الدولة لتوصيل المياه للمواطنين

واكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحرالأحمر، قيام فريق التوعية بالشركة بتنفيذ عدد من أنشطة التوعية المائية بمدارس مدينة رأس غارب، بهدف رفع الوعي لدى الطلاب بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، إضافة إلى التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك مجهودات الدولة لتوصيل المياه للمواطنين، وتوزيع مطبوعات وملصقات تحمل رسائل توعوية.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى تنفيذ ندوات بمدارس علي رفيع الثانوية بنات، والسادات الإعدادية المشتركة، ومدرسة شدوان الإعدادية، لافتا إلى قيام فريق التوعية باستطلاع أراء أهالي مدينة رأس غارب في الخدمات التي تقدمها الشركة، كما تم تنفيذ أنشطة للتوعية بالمساجد وتوزيع مطبوعات وملصقات تحمل رسائل للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

تنظيم مسابقات للأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيام إدارة التوعية بالشركة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إدارة شرق التعليمية، بعمل لقاءات توعوية مع طلبة مدارس عمر المختار والظاهرية الإعداديتين، تضمنت التوعوية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وطريقة الترشيد، وكذلك التغيرات المناخية، كما عٌقدت ندوة تعريفية عن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تعد من أكبر المشاريع القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وعقدت الشركة ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة وطرق إصلاح الأعطال البسيطة، وكذلك ورش رسم وتلوين للأطفال، كما تم تكوين أسرة المياه بالمدرسة وتنظيم مسابقات للأطفال، وتوزيع جوائز على الفائزين، والرد على كل أسئلة واستفسارات الحاضرين.

رفع الوعي المائي والبيئي لطلاب المدارس

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ عدد من الحملات التوعوية لطلاب المدارس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وقرب انطلاق مؤتمر قمة المناخ، وركزت الحملات على رفع الوعي المائي والبيئي لطلاب المدارس، والذي يؤثر بشكل مباشر على السلوكيات الواجب اتباعها تجاه الموارد الطبيعية، في ظل التغيرات المناخية الطارئة وتأثيرها في البيئة.

وأشارت الشركة إلى أن الندوات حثت على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، والتعريف بآثار التغيرات المناخية على البيئة، وتم تنظيم ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وعمل أنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلي تعزيز مفهوم التوعية ويمكن من خلالها قياس أثر تلك الأنشطة على الطلاب.