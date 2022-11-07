إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم «ميكروباص وميني باص» في رمسيس.. 4 من أسرة واحدة

أُصيب منذ قليل، 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما «ميكروباص»، والأخرى «ميني باص» في شارع رمسيس بوسط القاهرة، وتمّ نقل كل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

بلاغ إلى النجدة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت صباح اليوم الاثنين، بلاغاً يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص و«ميني باص» ونجم عنه إصابة 5 أشخاص، من بينهم 4 أفراد من أسرة واحدة وهم: أب وأم وطفلين، إضافة إلى سائق «ميني باص».

التحفظ على كاميرات المراقبة

وانتقل رجال المرور إلى مكان وقوع الحادث، وتحديداً في إشارة عرابي بشارع رمسيس، وتحفظت أجهزة الأمن على السيارتين المتسببتين في الحادث، إضافة إلى التحفظ على كل كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث من أجل تفريغها ومعرفة أسباب وقوع الحادث المروري.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فور وقوعه، ونقلت المصابين الخمسة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.

وتواصل أجهزة الأمن مناقشة وسؤال كل من شهود العيان والمصابين بشأن تفاصيل الواقعة من أجل الوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.