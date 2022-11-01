بالأسماء.. تفاصيل مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، كما لقى شخص مصرعه، في تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نقل بالطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من مركز شرطة دار السلتم بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث وبالمعاينة تبين وقوع تصادم بين سيارة أجرة «سوزوكي» وسيارة نقل «2 كابينة» على الطريق الزراعي الشرقي بالقرب من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

حصر الضحايا والمصابين

وأسفر عن الحادث إصابة كلا من: هشام عبد الموجود حامد 35 عامًا مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وزوجته «أسماء ناصر حشمت»، 30 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، ونجلهما «مروان هشام عبدالموجود»، 10 أعوام مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق اليمنى، ووفاة نجلهما «معتز هشام عبدالموجود»، 12 عامًا وإصابة سائق السيارة «إبراهيم صلاح إبراهيم»، 36 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكذلك إصابة إسلام نصرالدين يونس 14 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرير محضر بالواقعة

وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهم بينما نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، ووضعت تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.