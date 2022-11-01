مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

إخطار لمديرية أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بين سيارتين إحداهما أجرهة، والثانية ربع نقل، ووجود جثة ومصابين فتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وجار رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

حادث تصادم بين سيارتين

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بين سيارة أجرة «تمنايه» وسيارة نقل 2 كابينه تحمل لوحات «ه . ب. ط 5948» نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين من مستقلي السيارتين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم نظرًا لخطورة حالتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.