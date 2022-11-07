«الرقابة على الصادرات»: إنشاء موقع إلكتروني لاستخراج البطاقة الاستيرادية

قال المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تعمل على تنفيذ مقترح لإنشاء موقع إلكتروني لاستخراج الشهادات والبطاقات الاستيرادية إلكترونيًا، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد خلال شهر نوفمبر 2023، حيث سيتم وضع البيانات على منصة إلكترونية وتفعيلها بشكل نهائي.

وأكد «النجار»، خلال لقاء عقدته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، برئاسة محمد المهندس، أن هناك توجيهات من وزير التجارة والصناعة أحمد سمير بسرعة الإفراج الجمركي لمستلزمات إنتاج المصانع، وسرعة تسهيل إجراءات النقل والتخزين لها، واستخدام كل معامل الهيئة لتسريع الإفراج الجمركي.

وأكد "النجار" أن هناك حاليا 30 ألف مستورد فقط، بعد أن كانوا 63 ألفا، وأنه يتم إعطاء مهلة لتجديد البطاقة الاستيرادية 6 أشهر قبل انتهاء الشهادة، و3 أشهر بالغرامة بعد انتهاء الشهادة.

وأوضح أن الهيئة تفحص حاليا مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة بمعاملها مباشرة لتسريع وتيرة الإفراج عنها، مضيفا أن الهيئة تمتلك 300 معمل مختلف، و1300 اختبار معتمد من جهات الاعتماد العالمية، وتستهدف الوصول إلى 2000 اختبار معتمد قريبا.

مساندة الصناع وسياسة «الباب المفتوح»

من جانبه، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتبع حاليا على سياسة الباب المفتوح، ولا تدخر جهدا لمساندة الصناعة والمصنعين، سواء في تسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، أو دعم ومساندة الصادرات لتحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات».

واقترح المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، وجود جهة واحدة في الدولة تختص بمعامل الاختبار والمعايرة، أو وجود تعاون بين القطاع الخاص والحكومة في إنشاء المعامل وإجراء الاختبارات بها.

أما أحمد المنوفي عضو شعبة الأجهزة المنزلية، فدعا إلى ضرورة توفير قائمة بالشهادات الممنوحة من الهيئة للصناعات الهندسية والشهادات التي ستصدر خلال الفترة المقبلة حتى يتم التعامل بناء عليها، موضحا أن رئيس الهيئة أكد أنه سيرسل هذه القائمة لغرفة الصناعات الهندسية لتعميمها على الأعضاء.

وأشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعريف بالمعامل واحتياجات الصناعات الهندسية.

عوائق تجديد الشهادات

وأشار المهندس أيمن النجولي، رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية، إلى وجود عوائق في تجديد الشهادات والبطاقات الاستيرادية للمستوردين، مؤكدا ضرورة وضع البيانات والتجديد للشهادات والبطاقات الاستيرادية من خلال موقع إلكتروني بالهيئة، بحيث يتم تسريع وتيرة استخراج وتجديد البطاقات الاستيرادية.

أما شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، فطالبت بضرورة وضع رقابة صارمة على التجار الذين يستوردون مستلزمات صناعة بغرض الاتجار أو استيراد سلع تامة الصنع ولكنها مفككة على سبيل المثال.

ورد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قائلا «نحن نتواصل بشكل مستمر على وقف الواردات الخاصة بالصناعة بغرض الاتجار، ومنع تنازل التاجر عن البضاعة لأي مصنع»، مؤكدا أنه رغم ذلك من الممكن أن يكون المنتج تام الصنع في وجهة نظر البعض جزءًا من صناعة لدى البعض الآخر.