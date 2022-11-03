«التضامن»: تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات لإقامة بيئة عمل داعمة للحضانات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الرئيس وجه بالتوسع في إنشاء الحضانات والاهتمام بالطفولة المبكرة، لافتة إلى إنشاء العديد من الحضانات في المناطق المطورة، مشيرة إلى تنفيذ برنامج منهج الحضانات بشكل تجريبي، يعقبه العمل على تدريب الميسرات.

إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والإقراض

ولفتت القباج إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير الحضانات من أجل أن تستثمر المرأة في نفسها، وإتاحة الوقت لتحسين دخلها ودخل أسرتها، إلى جانب التركيز على خدمات تنمية الأسرة في آن واحد من خلال إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والإقراض والعمل على محو الأمية للأمهات وغيرها من الخدمات الأخرى.

تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات

وأضافت هناك تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات والمناطق الصناعية ومنظمة العمل الدولية لإقامة بيئة عمل داعمة للحضانات سواء مع الشركات أو القطاع الخاص بنظام التعاقد المباشر لتقديم خدمة للأطفال من سن صفر وحتى 4 سنوات، بالإضافة إلى تحفيز العاملات في هذه المصانع وتشجيهم على العمل، وأيضا تحفيزهن على الرضاعة الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمتها بورشة عمل «ديسكفري»، لمناهج الحضانات، وتوقيع عدد من البروتوكولات مع جمعيتي مصر الخير وتحسين المرأة والطفل.

الحضانات من المشروعات متناهية الصغر

وأضافت أن قانون المشروعات متناهية الصغر يعطى العديد من المزايا والحوافز للمشروعات متناهية الصغر، وتمت الموافقة على اعتبار الحضانات من ضمن هذه المشروعات، وبالتالي ستحصل على نفس الامتيازات والحوافز.

وأشارت إلى تشكيل فريق عمل لمراجعة منهج الحضانات في الفئة العمرية بين 3 أشهر و4 سنوات المعد من قبل شركة «ديسكفري»، للتحقق من اتساقه مع الثقافة والبيئة المصرية.