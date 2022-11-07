رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. بريطانيا تتعهد باستثمار 115 مليون دولار في الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

كتب:

سحر المكاوى
11:45 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
رئيس وزراء بريطانيا - ريشي سوناك

رئيس وزراء بريطانيا - ريشي سوناك

تعهّدت بريطانيا باستثمار 115 مليون دولار في الدول النامية، لمواجهة تغير المناخ، تزامنا مع انطلاق فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي.

رئيس وزراء بريطانيا يدعو لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة 

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بدعوة زعماء العالم في قمة المناخ، إلى الالتزام بعد رفع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، وذلك حسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وقال سوناك: «علينا المضي قدما بشكل أسرع وأكبر للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وسأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذا التغيير العالمي».

 

اقرأ المزيد:

السيسي يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله قمة المناخ في شرم الشيخ

السيسي يستقبل ماكرون لدى وصوله إلى مقر انعقاد قمة المناخ

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا في قمة المناخ (صور)

أمين عام الأمم المتحدة يصل مقر انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ
بقلم سحر المكاوى