عاجل.. بريطانيا تتعهد باستثمار 115 مليون دولار في الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

تعهّدت بريطانيا باستثمار 115 مليون دولار في الدول النامية، لمواجهة تغير المناخ، تزامنا مع انطلاق فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي.

رئيس وزراء بريطانيا يدعو لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بدعوة زعماء العالم في قمة المناخ، إلى الالتزام بعد رفع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، وذلك حسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وقال سوناك: «علينا المضي قدما بشكل أسرع وأكبر للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وسأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذا التغيير العالمي».