حزب الوفد: مصر أثبتت قدرتها على التنظيم الجيد للأحداث العالمية في COP27

أكد النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 له العديد من المكاسب فإلى جانب قدرة مصر على التنظيم الجيد والذى دفعها للتقدم أكثر من مرة لاستضافة مثل هذه الأحداث العالمية، فتواجد عدد كبير من زعماء وملوك العالم على أرض مصر رسالة للسلام وترويج كبير للدولة المصرية ومشروعاتها خلال الفترة الأخيرة.

التحضير لقمة المناخ في شرم الشيخ

وقال الجندى، أن هناك أمر يجب أن نشير إليه جميعا فالتحضير لقمة المناخ في شرم الشيخ كان على مستوى عالى للغاية والأمر لم يقتصر هذه المرة على الاستعداد الحكومى في مصر فحسب بل كان هناك تحضير تشريعى أيضا من مجلسى النواب والشيوخ حيث نجح المجلسين في إقرار قانون جديد لصناعة السيارات صديقة البيئة ومن ثم بدأت مصر في مراعاة البعد البيئي قبل القمة في رسالة تأكيد للعالم على حرصها على مواجهة التغيرات المناخية.

مواجهة تلك التحديات المناخية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له منذ قليل أن قمة المناخ العالمية التي تستضيفها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى في شرم الشيخ تأتى في ظل العديد من التحديات الإقليمية والدولية سواء مناخية أو اقتصادية معرباً عن ثقته فى أن هذه القمة البداية الحقيقية لمواجهة تلك التحديات المناخية التي يعاني منها العالم ، موضحا أن انعقاد قمة المناخ في هذا التوقيت في غاية الأهمية خاصة فى ظل معاناة الدول النامية سواء الدول العربية أو الأفريقية من التداعيات السلبية لأزمة تغير المناخ كما أن هناك اهتماماً دولياً كبيراً بهذا الحدث العالمى من خلال حرص العديد من قادة ورؤساء وحكومات العالم.