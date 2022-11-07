5 مسجلين يطلقون الرصاص في كمين للنصب على تجار عملة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تعرض شخصين لإطلاق أعيرة نارية وإصابة أحدهما بطلق ناري في محافظة الشرقية، وجرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

بلاغ لمركز شرطة منيا القمح

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، بورود اتصال هاتفي لإدارة النجدة تضمن تعرض شخصين أحدهما مُصاب بطلق ناري، لإطلاق أعيرة نارية بمنطقة العجيزي بدائرة المركز والإستيلاء منهما على مبلغ مالي كان بحوزتهما كرهاً عنهما.

بالانتقال والفحص قررا بحضورهما للمنطقة المشار إليها مستقلان سيارة ملاكي قيادة وملك أحدهما، لمقابلة أحد الأشخاص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وذلك لتغيير مبلغ مالي "عملات وطنية" بمبلغ آخر عملات أجنبية، ولدى وصولهما للمنطقة المشار إليها ترجلا من السيارة وتقابلا مع ذلك الشخص، وفي أثناء ذلك فوجئا بثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية وطلبوا منهما المبلغ المالي الذى بحوزتهما فاستقلا السيارة محاولان الهرب فتتبعهما المذكورين وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما فأحدثوا إصابة أحدهما وتمكنوا من إيقاف السيارة واستولوا منهما على حقيبة بداخلها المبلغ المالي ولاذوا بالهرب.

5 أشخاص ارتكبوا الواقعة

وجرى تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد المتهمون عن جزء من المبلغ المستولى عليه ودراجة نارية دون لوحات معدنية وبندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة، والمستخدمين في ارتكاب الواقعة، وأضاف أحد المتهمين بقيامه بإيداع جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على حسابين بأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.