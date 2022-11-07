«تموين المنوفية»: ضبط 5 أطنان أرز قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من ضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية لتجميعه وحيازته 5 أطنان أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار؛ بهدف التربح وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من الأسعار المقررة بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير محضر برقم 3235لسنه 2022جنح قسم سرس الليان.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحرير (220) محضرا تموينيا

وأسفرت الحملات التموينية اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، عن تحرير (220) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منها (84) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(136) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح برقم 3231 قسم سرس الليان ضد صاحب مصنع مواسير بلاستيك لإدارة النشاط بدون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 10 أطنان كسر مواسير مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح برقم 15185 لسنة 2022 جنح بركة السبع ضد صاحب مصنع لصناعة الحلاوة الطحينة بناحية مشهور لحيازته 10 أطنان ملح طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر.

من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق؛ حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.