وفاة شخص وإصابة آخر في حادث سير بدمياط

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، جراء حادث سير على طريق ترعة السلام، في محافظة دمياط، صباح اليوم الإثنين.

ملابسات الواقعة

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ، للتعرف على أسبابه وملابساته. وكشفت التحريات الأولية عن الحادث أن سيارة خاصة يستقلها شخصان تعرضت لحادث سير، أدى إلى وفاة مصطفى شبكة، مدرس في مدرسة الرحامنة الصناعية، وإصابة عبده عبدالباري، أخصائي اجتماعي، ويقيم في قرية السيالة بمركز دمياط.

نقل المتوفي والمصاب بالحادث

جرى نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى المركزي بدمياط في انتظار استصدار تصريح بالدفن، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى العام بمدينة دمياط، لعلاجه من كدمات متفرقة.

تحرير محضر بالواقعة

وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.