مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، منذ قليل، إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية أقفهص دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ونقلت جثة المتوفى والمصاب بسيارات إسعاف إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي، وجرى إيداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بتصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الفرعي أمام مدخل قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن، أسفر عن إصابة شاب وإصابة آخر بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهما إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصاب وإيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزي بالفشن

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع حادث بني سويف وتم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي فيما نقلت جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى.

تفاصيل الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «محمد.ط.ن» 18 عامًا، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.

كما تبين إصابة، «كريم.خ.ب» 20 عامًا، باشتباه كسر مضاعف الفخذ الأيمن، وجار إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي.