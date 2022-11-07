ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة شقة في مدينة نصر بأسلوب التسلق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي وجهازي لاب توب و3 هواتف محمولة و3 ساعات ماركات مختلفة وحقيبتي ظهر وحقيبة لاب توب ومشغولات ذهبية وفضية من داخل الشقة محل سكنه.

إجراء التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين مقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما عدا المبلغ المالي، وأقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.