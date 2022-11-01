ضبط 4 أشخاص سرقوا إحدى الشركات بأسلوب «التسلق» في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على عصابة سرقة البيوت بأسلوب التسلق في التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، باكتشافه واقعة سرقة (3 أجهزة لاب توب – مبلغ مالى) من داخل الشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم.

إجراء التحريات وجمع المعلومات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (شخصان - لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الفيوم، بنى سويف).

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (المبلغ المالي) المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «التسلق»، وأقرا بتصرفهما في الأجهزة المستولى عليهم بالبيع لدى عملائهما سيئ النية (شخصين – مقيمان بمحافظة الفيوم)، أمكن ضبطهما.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.