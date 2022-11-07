زفاف أخضر في شرم الشيخ.. مصري وأوكرانية يدعمان قمة المناخ

«بفستان أبيض وبدلة زرقاء، يقفزان في الهواء الطلق بطريقة جنونية على قمم خضراء بمدينة شرم الشيخ فرحًا بزفافهما»، فكرة اختارها زوجان لدعم قمة المناخ COP 27، وتصوير «سيشن» زفافهما باللون الأخضر، رافعان شعار «كن صديقًا للبيئة برعاية مصر وأوكرانيا».

شاب مصري تعلّق قلبه بفتاة أوكرانية، وتوّج ذلك الحب في ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ، من خلال الاحتفال بزفافهما بطرقة مبتكرة استغلالًا للحدث العالمي، والاحتفال فى المناطق الخضراء الصديقة للبيئة، والقريبة من الفعاليات، لتوصيل رسالة إلى العالم، بأنّ مصر بلد الأمن والأمان، وستكون رائدة في حل الأزمة.

زفاف أخضر لدعم قمة المناخ cop 27

«قالولي عايزين ندعم الحدث، وفي نفس الوقت نقول إنّ مصر بلد جميلة وفيها خير».. قال المصور الفوتوغرافي عمرو أبوبكر، 40 عامًا، الذي تواصل معه العريس لتصوير حفل الزفاف، وعلى الفور لبى طلبه، واجتهد في اختيار أبرز الكادرات واللقطات.

عمرو أبو بكر، 40 عامًا، مصور مصري بمدينة شرم الشيخ، يحاول من خلال عمله الترويج للأماكن الصديقة للبيئة، مثل المنطقة الخضراء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تزامنًا مع انعقاد قمة المناخ، وهو ما لفت أنظار الآخرين إليه، خاصة الأجانب الوافدين من مختلف الدول، للتعبير عن آرائهم في أزمة التغير المناخي، قائلًا لـ«الوطن»: «الفكرة جتلي لما لقيت شباب كتير بيتطوع عشان تدعم القمة بأي طريقة، سواء بالموهبة أو إعادة تدوير أي شيء».

يروج «عمرو» لقمة المناخ

استغل «عمرو» إقامته في مدينة شرم الشيخ، للترويج للفعاليات المقامة في مصر، وعلى رأسها COP 27، ليجد إقبالًا كبيرًا على أعماله خاصة من جانب الأجانب، بحسب حديثه: «أنا من الناس المحظوظة، لأني عايش في شرم الشيخ، المدينة اللي بتستضيف حدث عالمي وضخم زي قمة المناخ».

«سيشن زفاف» جنوني

قرر «عمرو» تصوير «سيشن الزفاف» بطريقة جنونية، يظهر فيها فرحة الزوجان، إلى حد القفز في السماء، وهو ما نال إعجابهما، ووثقا تلك الذكرى في منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقي إشادة واسعة.