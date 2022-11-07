ضبط 3000 كتاب دراسي «خارجي» بدون تصريح مع مسؤول عن مطبعة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسؤول عن مطبعة، لقيامه ببيع وتداول كتب دراسية خارجية بدون تصريح، في محافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مسؤول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة، غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده في المطبعة، وعثر بداخلها على 3000 كتاب خارجي لمراحل تعليمية مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.