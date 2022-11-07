تحرير 1429 مخالفة تموينية في 24 ساعة.. أبرزها تتعلق بالأرز والسلع الأساسية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط (1429) قضية تموينية متنوعة.

ضبط 1200 طن دقيق أبيض

ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (23,060 طن أرز أبيض ، مكرونة ، مسلى ، سكر - 1,200 طن دقيق أبيض عيني، 438 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (5,750 طن دقيق أبيض عيني – 37,673 طن سكر حر – ملح - أرز أبيض – زيت طعام – مكرونة – أعلاف – 500 عبوة مبيدات زراعية – 3126 عبوة سجائر).

مجال مخالفات المخابز

وضبطت الحملات (625) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم مستندي - عيني – 74 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 85 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 4 قضايا توقف عن الإنتاج - 452 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 6 أطنان دقيق بلدي مدعم مستندي – 6617 رغيف بلدى مدعم عيني – 100 رغيف بلدي مدعم) ، وكذا ضبط (26) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9,180 طن سكر تموينى ، أسمدة مدعمة - 740 إسطوانة بوتاجاز - 32900 لتر مواد بترولية – 780 عبوة زيت تموينى)

كما تم ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (26100 لتر مواد بترولية بنزين – سولار) للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (27) قضية بمضبوطات بلغت (129 طن أرز شعير)، وضبط (2,676 طن مسلى) معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

متابعة حجب السجائر

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط (30) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (40,500 طن تبغ معسل - 26376 عبوة سجائر مختلفة الأنواع – 23 قطعة أدوات تصنيع).